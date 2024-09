Rock in Rio 2024: onde fica o festival? Veja como chegar

Rock in Rio 2024: com as ruas entorno bloqueadas, entenda como chegar e quais serviços estão disponíveis para transporte Crédito: divulgação / Rock in Rio

O Rock in Rio 2024 começou no dia 13 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Segundo o site oficial do evento, durante os dias de festival, não será possível a entrada de veículos no local, pois todas as ruas no entorno estarão bloqueadas. Rock in Rio 2024: VEJA programação completa do evento

Para facilitar o deslocamento até o evento, que não terá estacionamento, há diversas opções de transporte disponíveis, tanto público quanto privado, que atendem a diferentes preferências e necessidades. Confira:

Rock in Rio 2024: quais são os serviços de transporte disponíveis? Ônibus de Primeira Classe O valor da passagem do serviço de ônibus Primeira Classe é de R$125,00 para ida e volta por pessoa. Conforme o site do Rock in Rio, esses ônibus têm ar-condicionado e saem de 12 pontos estratégicos da cidade, incluindo locais como o Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto Galeão, Rodoviária Novo Rio, além de bairros como Copacabana, Botafogo, Ipanema e Barra da Tijuca. O embarque acontece entre 11h e 19h, com agendamento prévio de horário, e o desembarque é feito diretamente na entrada principal da Cidade do Rock, sem paradas intermediárias.

O retorno dos ônibus Primeira Classe ocorre entre 22h e 4h da manhã, garantindo que os participantes possam voltar com tranquilidade após o encerramento dos shows. Os bilhetes para esse serviço devem ser adquiridos online, com pagamento exclusivamente via cartão de crédito, e as vagas são limitadas, exigindo reserva antecipada. Metrô Outra opção eficiente de transporte é o MetrôRio. A estação mais próxima da Cidade do Rock é a Jardim Oceânico, de onde partem ônibus especiais que levam o público diretamente ao evento.