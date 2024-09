Rock in Rio 2024: programação hoje, quinta, 19 de setembro (19/09)

Ed Sheraan canta hoje, quinta, 19 de setembro (19/09), na programação do line up dos shows do Rock in Rio 2024 Crédito: YUI MOK/ AFP

A programação das atrações do Rock in Rio 2024 de hoje, quinta, 19 de setembro (19/09), tem no Palco Mundo o som de Jão abrindo os shows, com a atração principal do o cantor Ed Sheeran. Confira quem canta e toca no festival nesta noite, no Rio de Janeiro.

Rock in Rio 2024: programação do line up dos shows hoje, quinta (19/09)

Confira quais as atrações do dia 19 de setembro do Rock in Rio. Palco Mundo

16h40 - Jão



19h - Joss Stone



21h20 - Charlie Puth



0h - Ed Sheeran

Palco Sunset

15h30 - Pedro Sampaio



17h50 - Felipe Ret convida Caio Luccas



20h10 - Ferrugem convida Gilsons



22h45 - Gloria Groove

Palco New Dance Order

22h - Illusionize



23h30 - Gabe



1h - Victor Lou



2h30 - Wade

Palco Espaço Favela

16h - Vinny Santa Fé



19h - Fundo de Quintal



21h - Xande de Pilares

Palco Global Village

15h30 - Sambaiana



17h30 - Bixiga 70



19h15 - Noa Kirel

Palco Supernova

15h - WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th



17h - Young Piva

18h30 - Aka Rasta



20h30 - Lil Whind convida Omni Black e Rapadura Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta. A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia.

TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos

Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês. O evento acontece mais uma vez na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o local estará diferente na edição deste ano.