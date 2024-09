Marlene Mattos coleciona polêmicas com Xuxa e paquitas; conheça

A parceria entre Xuxa e Marlene Mattos começou em 1983, na TV Manchete . Com a ida da apresentadora para a TV Globo, para comandar o ' Xou da Xuxa ', Mattos assumiu o posto de empresária da Xuxa e, por diversas vezes, foi diretora do programa.

Embora a parceria estivesse no auge, poucos sabiam da relação conturbada entre a apresentadora e a empresária. Anos depois, no documentário 'Xuxa, o Documentário', a apresentadora revelou o tratamento tóxico que recebia de Marlene.

As duas romperam por divergências profissionais após o fim do Planeta Xuxa. Marlene Mattos é madrinha de Sasha Meneghel , filha de Xuxa.

Mattos ainda atua como empresária, mas seu último trabalho foi como diretora de um programa da RedeTV. Ela esteve à frente do programa 'Geral do Povo', apresentado por Geraldo Luís, mas a parceria, que durou menos de um ano, foi encerrada.

"Após a implementação do programa 'Geral do Povo', chega ao fim a parceria contratual entre a RedeTV! e Marlene Mattos. Em comum acordo, a diretora deixará a emissora no próximo dia 1º, conforme previamente estabelecido entre as partes", declarou a emissora em junho.

Marlene Mattos: Pra Sempre Paquitas

A série documental “Pra Sempre Paquitas” está movimentando a internet com suas revelações sobre os bastidores do trabalho de Marlene Mattos. A série expõe detalhes chocantes sobre o controle rígido exercido pela produtora em suas produções.

Uma das declarações mais impactantes veio de Rita Maldonado, ex-produtora de Marlene Mattos. Em uma entrevista, Rita declarou: "Só não matei a Marlene Mattos por causa do Código Penal. Ela era um sargento e tratava as pessoas com muita rigidez".

Além disso, diversas Paquitas, e a própria Xuxa, deram declarações para o documentário relatando experiências negativas com Marlene.

Marlene foi convidada a participar do documentário, mas recusou, de acordo com a produtora e ex-paquita Ana Paula Guimarães: "Mandei mensagem para ela, mas infelizmente não quis participar. Desejou sucesso para a gente".