‘Que Xou da Xuxa é esse?’: entenda o meme que viralizou nas redes

Na segunda-feira, 16, a Globoplay lançou o documentário “Pra Sempre Paquitas”. Relembrando a trajetória do grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel durante as décadas de 1980 e 1990, a produção audiovisual foi assunto após um trecho viralizar nas redes sociais.

Durante as celebrações de dois anos do “Xou da Xuxa”, em 1988, a Globo promoveu uma apresentação especial da artista em um evento no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, que reuniu inúmeras crianças.

Na multidão, uma menina reclamou do atraso e lotação em entrevista para a emissora. O vídeo em questão nunca havia sido assistido anteriormente, sendo exibido de forma inédita no primeiro episódio do “Pra Sempre Paquitas”.