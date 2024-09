Ex-BBB Projota tem casa invadida e é feito de refém

Rapper e ex-BBB, Projota teve casa invadida e foi feito de refém junto com os dois filhos mais novos

O cantor Projota teve sua casa invadida na madrugada desta terça-feira, 17, por um grupo de assaltantes. A informação foi divulgada inicialmente pelo Brasil Urgente, programa exibido na Band, que detalhou que o artista teve itens de valor – como carro, roupas e joias – levados durante a ação.

Conforme a Faz Produções, agência que gerencia a carreira do rapper, Projota estava na residência localizada no bairro Granja Viana, em Cotia, na zona oeste de São Paulo, junto com os filhos Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1 ano de idade.

No comunicado divulgado no Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) chegou a ser feito de refém durante a invasão.