Manoel Soares relembra saída da Globo: 'Foi traumático, doloroso'

O jornalista Manoel Soares voltou a falar sobre sua saída da Rede Globo. No GNT, o apresentador era um dos comandantes do "Papo de Segunda", além de dividir o palco com Patrícia Poeta no programa "Encontro", na TV Globo. "A minha saída da Globo é vista por mim com muita tranquilidade. Foi uma saída traumática? Foi! Foi traumático, doloroso, difícil para mim, para minha família, meus filhos sofreram bastante. Existe sim uma realidade financeira que teve que ser readequada", afirmou Manoel Soares em entrevista ao Flow News. O apresentador foi demitido no final de junho de 2023. Antes de sua saída, Manoel viveu um período de polêmicas com a ex-colega Patrícia Poeta, chegando até a divergir ao vivo, gerando mais rumores nas redes sociais.

Ele declarou, ainda, que foram divulgadas mentiras na imprensa, no qual algumas notícias foram frutos de “incompreensões e inconveniências”. Manoel Soares diz que não tem mágoas de ex-colegas da Globo “Muitas coisas que eu vi realmente chatearam a mim e a minha família, só que eu tinha que proteger a minha consciência, e como a minha consciência estava de boa, falei: 'Gente, tá tudo certo'", disse o apresentador. Manoel aproveitou o espaço para ressaltar que não tem mágoas de seus ex-colegas de trabalho. “Eu não guardo mágoa de ninguém, peço que as pessoas respeitem os meus antigos colegas de trabalho. O espaço matinal da TV Globo é fundamental para que a informação seja levada. Ficar hostilizando aquela equipe que trabalha não é legal”, pontuou o apresentador durante conversa no Flow News.