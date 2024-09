Ator Mário Gomes é despejado de mansão no RJ: 'Tomei 5 calmantes’

Ator Mário Gomes teve sua mansão de luxo no Rio de Janeiro leiloada para pagar dívidas trabalhistas a 84 ex-funcionárias Crédito: Reprodução/Instagram @mariogomes__ator

O ator Mário Gomes recebeu uma ordem de despejo nesta segunda-feira, 16, após sua casa ser leiloada por R$720 mil. O artista carioca precisou deixar a mansão onde morava com a família na Praia da Joatinga, localizada no bairro Joá, no Rio de Janeiro, há cerca de 20 anos. "Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. Me sinto uma pessoa que está sendo tomada pela esquerda. É uma dor imensa, um sentimento absurdo", disse o ator em publicação no Instagram.

A residência foi colocada a leilão para pagar dívidas trabalhistas da antiga empresa do ator. No processo iniciado em 2007, Mário devia salários para 84 funcionárias de uma confecção que ele tinha no Paraná. Conforme o Extra, em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse leiloado para quitar a dívida com as ex-funcionárias, além da ausência de pagamento do IPTU, que ultrapassava R$ 100 mil.

Avaliada em R$ 20 milhões, mansão de luxo de ator é leiloada por R$ 720 mil Localizada em um condomínio de luxo, a casa com vista para o mar era residência de Mário Gomes, sua esposa Raquel e dos dois filhos mais novos, e é avaliada em mais de R$ 20 milhões. “Querem me colocar na rua com meus quatro filhos, a minha esposa, minha cadela Manchinha, minha gata, Vesguinha, e minha coelha Xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que conquistei me tiraram. Tem que chorar para desabafar. Já tomei cinco calmantes”, desabafou. Ao Extra, Mário culpou o governo atual pela situação: “Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem ‘assombração’”.