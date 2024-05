Xuxa admite erros na música 'Brincar de Índio', gravada em 1988

A apresentadora Xuxa Meneghel participou no domingo, 26, da 7ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizado pelo Instituto Identidades Brasil (ID_BR), que premiou pessoas, iniciativas e organizações que promovem e aceleram a igualdade racial em diversos espaços em nível nacional e global.

Durante a apresentação, Deb, a inteligência artificial (IA) antirracista do ID_BR questionou a apresentadora sobre as gravações da música "Brincar de Índio". “Eu vi uns vídeos de você toda fantasiada de indígena cantando frases do tipo: ‘índio fazer barulho, uh’. Achei um tanto inapropriado, você quer que eu te explique o porquê?”, disparou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Também | Juliette aluga casa de R$20 milhões e será vizinha de Xuxa; vídeo