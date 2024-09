Rock in Rio 2024: programação de quinta (19/09) a domingo (22/09)

Rock in Rio 2024 volta na quinta (19/09), com programação de shows até domingo (22/09). veja line-up das atrações, quem toca e canta, qual dia e horário

O evento está marcado para ser concluído no domingo, 22 de setembro (22/09). Confira abaixo o line-up completo das atrações, quem canta e toca no festival durante esses dias.

Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta.

Line-up do Rock in Rio 2024: onde assistir ao vivo à programação dos shows

A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia.

TV aberta:

TV Globo

TV fechada:



Multishow

Streaming:

Globoplay

Line-up do Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos



Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês.

O evento acontece mais uma vez na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o local estará diferente na edição deste ano.