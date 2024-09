Vocalista do Imagine Dragons ganha camisa do Flamengo e ‘descobre’ curiosidade sobre o clube; veja vídeo

Banda se apresentou como atração principal da segunda noite de Rock In Rio e recebeu o manto do Rubro-Negro de presente de uma fã

Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, pode dizer que vivenciou o ‘carioquismo’ em sua essência durante o Rock In Rio. O americano se apresentou com um dos looks mais usados em dias quentes nas terras cariocas: apenas de bermuda, sem camisa. No fim, o cantor, quase como um brasileiro, ainda apareceu com o manto rubro-negro do Flamengo em mãos.

Imagine Dragons se apresentou como atração principal do Palco Mundo no segundo dia de Rock In Rio. O show da banda teve durante de quase duas horas e abordou temas importantes – como a saúde mental. Dan Reynolds estava mesmo disposto a criar laços com os fãs e se arriscou no português por algumas vezes.

O perfil inglês do Flamengo compartilhou o vídeo do momento em que Reynolds recebe o Manto. O clube fez alusão à música do Imagine Dragons na legenda e brincou: “Bem-vindo à Nação”.