Lil Nas X é alvo de ameaça de bomba durante festival de filme

No sábado, 9, a revista Variety informou que o lançamento do documentário sobre Lil Nas X sofreu um atraso após ameaça de bomba contra o rapper. A primeira exibição de “Lil Nas X: Long Live Montero” aconteceu durante o “Toronto International Film Festival”, no Canadá.

De acordo com a revista, o artista se preparava para passar pelo tapete vermelho quando a sua equipe de segurança recebeu um aviso de ameaça de um suspeito homofóbico. O explosivo estaria direcionado para Lil Nas X, que é negro e homossexual.

Os seguranças confirmaram após uma vistoria que tudo não passava de uma falsa ameaça, fazendo com que o evento seguisse normalmente. O episódio fez com que o encontro do cantor com seus fãs atrasasse cerca de 20 minutos.