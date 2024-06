K-Pop: Lisa, do Blackpink, anuncia nova música e divulga prévia

Lisa forma o grupo de k-pop Blackpink com Jennie, Rosé e Jisoo; rapper e cantora, a idol tailandesa irá lançar novo single

A cantora tailandesa Lisa irá lançar nova música. Rapper do grupo de k-pop Blackpink, a artista anunciou a novidade em seu perfil no TikTok na quinta-feira, 6.

“Em breve!”, escreveu a idol na legenda do vídeo que mostra a artista ao som do seu próximo single. Ainda sem detalhes da data de lançamento, os Blinks – nome dado aos fãs do Blackpink – já podem deixar a canção salva nas principais plataformas de streaming de música.

