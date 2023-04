Manoel Soares tem salário 15 vezes menos que "pessoa ao seu lado"

Com discussão em evidência nas redes sociais sobre relação de Patrícia Poeta com Manoel Sores, o apresentador falou em um podcast que recebe 15 vezes menos que "pessoa ao seu lado". Nas redes sociais, a dedução é que "a pessoa" seria Patrícia

Após a repercussão na internet da postura de Patrícia Poeta com Manoel Soares, interrompendo o apresentador durante o programa "Encontro" ao vivo, uma entrevista dada por ele em fevereiro deste ano está viralizando nas redes sociais. Nela, Manoel afirma que uma "pessoa ao seu lado" ganha "15 vezes mais" do que ele.

Os internautas apontaram que, na data da declaração feita por Manoel Soares ao podcast "Quem Pode, Pod!", ele já estava trabalhando ao lado de Patrícia Poeta no programa da TV Globo. O assunto de partida para a discussão foi o racismo sofrido por ele e outras celebridades negras.

Considerando a data da entrevista e a problemática levantada também por internautas, que começou durante a programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, 3, estima-se nas redes sociais que a "pessoa ao lado" apontada por Manoel seja Patrícia Poeta.

Confira o vídeo com declaração de Manoel Soares

Manoel Soares releva ganhar um salário 15 vezes menor do que Patrícia Poeta pic.twitter.com/UIsNh6dbrr — Laranjeiras News (@LaranjeirasFM) April 8, 2023

Patrícia Poeta interrompe Manoel Soares no programa "Encontro"

Patrícia Poeta e Manoel Soares tiveram, mais uma vez, um momento constrangedor no palco do Encontro. O apresentador comentava sobre o ChatGPT, plataforma de inteligência artificial, quando teve sua fala interrompida por Patrícia.

O momento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 3, durante o programa televisivo da Rede Globo. A situação viralizou nas redes sociais e levou os nomes de Manoel e Patrícia aos assuntos mais comentados no Twitter do dia.



Na ocasião, Patrícia teve um problema com a plataforma e atravessou o estúdio para solicitar ajuda à produção do Encontro, atrapalhando Manoel. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível notar o desconforto do apresentador, que revira os olhos quando é cortado pela jornalista.

Nas redes sociais, o momento foi duramente criticado e julgado como "falta de respeito" por parte de Patrícia Poeta.

Confira o vídeo do momento:

Uma emissora que fala tanto sobre antirracismo e aceita situações recorrentes em que Patrícia Poeta nitidamente constrange o Manoel Soares.



Nós precisamos exigir que ele seja tratado com o mínimo de respeito e profissionalismo. Sabemos que o comportamento da Patrícia tem nome:… pic.twitter.com/FpIVk3Bjnb — Tainá de Paula CPX (@tainadepaularj) April 3, 2023

