Manoel Soares deixará ‘Encontro com Patrícia Poeta’, afirma site

Manoel Soares irá cobrir as férias de Patrícia Poeta antes de sair do programa "Encontro"; Rede Globo informou que não há previsão para mudanças no programa

O jornalista Manoel Soares irá deixar a apresentação do “Encontro” após sair de férias. A informação foi confirmada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Splash.

Atualmente dividindo o comando do programa da TV Globo com Patrícia Poeta, a saída de Manoel Soares será “discreta”, já que o jornalista deve entrar de férias e não voltar mais para o “Encontro”.

“A intenção é que eles não se encontrem mais, mesmo. Manoel vai cobrir as férias de Patrícia. Na volta dela, ele sairá por cerca de duas semanas e, assim, o encontro deles não acontecerá mais no palco”, detalhou uma fonte ao colunista.

Manoel Soares e Patrícia Poeta vivenciaram diversos desentendimentos e situações desagradáveis no palco do programa matinal. Uma das mais recentes, foi quando Patrícia tomou o microfone da mão de Manoel.

Em uma outra ocasião, Patrícia interrompeu a fala de Manoel, que se demonstrou visivelmente desconfortável com a situação. A apresentadora já foi criticada nas redes sociais diversas vezes por sua postura com o co-apresentador durante o comando do “Encontro”.

A saída de Manoel Soares do “Encontro com Patrícia Poeta”, porém, não foi confirmada por sua equipe de assessoria de imprensa. Procurada pelo colunista, a Rede Globo informou que não há previsão para mudanças no programa.



