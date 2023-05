Patrícia Poeta é criticada após tomar microfone de Manoel Soares

A apresentadora do "Encontro", Patrícia Poeta se envolveu em uma nova polêmica com Manoel Soares nesta sexta-feira, 12

Patrícia Poeta foi alvo de críticas novamente após interação com Manoel Soares no "Encontro", da TV Globo, na manhã desta sexta-feira, 12. Internautas apontam que a apresentadora foi desrespeitosa ao tomar o microfone do colega de trabalho.



Patrícia estava entrevistando um homem da plateia e Manoel se aproximou para entregar um microfone. No entanto, o entrevistado já estava com o equipamento e a apresentadora pegou o microfone.

Ela explicou que o convidado já tinha um microfone e Manoel Soares esticou o braço para levar o equipamento de volta, mas ela entregou para outro membro da equipe.

Essa não é a primeira vez que Patrícia é criticada por sua postura no "Encontro". A apresentadora chegou a cortar Manoel algumas vezes ao vivo.

De novo, mais uma vez, novamente, a Patricia Poeta sendo desrespeitosa com o Manoel. Nem olhou na cara dele o que custava apenas a sujeita segurar o microfone? Ela sabe o que estava fazendo e fez exatamente por puro deboche pic.twitter.com/wP1JdF8s2t — Drica(@adrianarbraga) May 12, 2023

