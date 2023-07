Manoel Soares fala sobre saída da TV Globo: 'Não estou magoado'

Manoel Soares é demitido da Globo; apresentador dividia comando do programa "Encontro" com Patrícia Poeta

O apresentador Manoel Soares, de 44 anos de idade, publicou um vídeo em seu Instagram sobre sua saída da Globo, anunciada nesta sexta-feira, 30. A saída de Manoel dos programas Encontro e Papo de Segunda, do GNT, foi divulgada em um comunicado divulgado pela emissora.

"Encerro um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros e contar muitas histórias. [...] Todos os ciclos, muitas vezes, se encerram, o que é o caso agora. Está tudo bem, não estou triste, não estou magoado em hipótese alguma. Tenho muitos amigos dentro da Globo, que levarei para a vida", disse.

SAIBA MAIS Globo demite Manoel Soares após conflitos com Patrícia Poeta

Na postagem, Manoel também escreveu: "Amigos, gostaria de dividir com vocês que hoje encerramos um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude, através de reportagens, ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai…".

Segundo a Globo, como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa Encontro será comandado por Tati Machado e Valéria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades.

"Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que ficam, meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem-vindos à minha vida", completou.

CONFIRA "Eu sou a consequência do movimento negro", diz jornalista Manoel Soares

Manoel e Patrícia se viram no centro de uma polêmica no início do ano após usuários de redes sociais apontarem que a apresentadora vivia cortando o colega durante comentários.



