Manoel Soares: denúncias de funcionários teriam motivado demissão

As denúncias de pelo menos oito funcionários teriam contribuído para demissão de Manoel Soares da TV Globo. O jornalista apresentava o programa "Encontro" junto com Patrícia Poeta, e também do "Papo de Segunda", da GNT. A demissão foi anunciada na última sexta-feira, 30 de junho.

O apresentador foi denunciado por constranger uma jornalista da emissora ao usar roupão nos corredores da Rede Globo, em São Paulo. O tratamento de Manoel aos colegas também seria rude e desrespeitoso. As informações são da Folha de S. Paulo.

A assessoria de Manoel Soares enviou uma nota para a reportagem, mas não falou das denúncias: "Agradecemos o contato e reafirmamos que os projetos que estão em desenvolvimento seguem com foco construtivo para contar as histórias que o Brasil precisa".

No sábado, 1º, o jornalista compartilhou um comunicado no qual nega qualquer comportamento abusivo: "Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público… Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Não poderia ser diferente agora.".

A TV Globo também se pronunciou sobre o assunto, afirmando não "comentar sobre casos de compliance" e reforçando que "não tolera nenhum tipo de abuso".

"A empresa mantém um Código de Ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas", detalhou.

