Ana Hickmann mostra hematomas em palestra e se emociona

“Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro . Eu nunca trouxe as imagens para ninguém”, começou Ana, emocionada .

Durante uma palestra, Ana Hickmann falou sobre o caso de violência doméstica que viveu com o ex-marido Alexandre Corrêa. Além dos detalhes sobre a agressão, a apresentadora usou um telão para mostrar fotos de um hematoma no braço, tiradas na época.

Ana Hickmann fala sobre denúncia da agressão

Ela lembrou que, quando compareceu à delegacia para depor, foi acolhida pela delegada, que ressaltou que ela não era culpada e merecia ser feliz. A apresentadora pontuou que esse foi um apoio importante que recebeu.

“Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, vou ser melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, fui julgada por isso: 'Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo'. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo", desabafou.

Ana Hickmann também recordou que, na semana seguinte à agressão, quando retornou ao trabalho, pediram para ela esconder o hematoma.

“O machucado era tão grande que não tinha maquiagem suficiente para esconder. Eu tentei e guardei essas coisas até hoje”, afirmou. Por fim, a apresentadora encorajou as mulheres que estiveram sofrendo violência doméstica a denunciarem.