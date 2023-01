Meryl Streep entra ao elenco de ‘Only Murders in the Building’

Meryl Streep e Paul Rudd farão parte do elenco da série "Only Murders in the Building", da Star Plus, na terceira temporada

A série “Only Murders in the Building”, da Star+, que tem como protagonista Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, terá 3ª temporada, de acordo com anúncio de Gomez nas redes sociais. Ainda de acordo com a atriz, Meryl Streep e Paul Rudd farão parte do elenco.

Meryl Streep, nova integrante da série, é considerada a melhor atriz de sua geração, já tendo ganhado um Oscar e sendo recordista em indicações ao Globo de Ouro, com 30 ocasiões. Além disso, a atriz já ganhou 4 Emmys, 3 BAFTAs, 5 SAG Awards, 6 Tony Awards e 7 Grammy Awards.

Já Paul Rudd, tem carreira marcada pela série “Friends”, pelos filmes da Marvel em que interpreta o “Homem Formiga” e por diversas outras produções, como “O Virgem de 40 anos”, "Ligeiramente Grávidos”, “Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço” e “Eu te amo, cara”.

“Only Murders in the Building” é uma série do Estados Unidos transmitida pela plataforma Hulu e disponível no Brasil no Star+, que conta a história de três vizinhos bem diferentes que se aproximam porque compartilham da paixão por um podcast que investiga assassinatos reais. Quando se veem envolvidos por acaso em um crime, eles decidem começar o próprio programa.



The filming of Season 3 of “Only Murders in the Building” has begun! A cast to dream of. pic.twitter.com/mvMkJknoEk — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2023

