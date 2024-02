Eva Longoria entra para elenco de ‘Only Murders In The Building’ na quarta temporada; personagem da atriz ainda não foi divulgado

A atriz Eva Longoria ("Desperate Housewives") passa a integrar o elenco de “Only Murders In The Building” na quarta temporada da produção, segundo a Variety divulgou na última quinta-feira, 22.

Além de Eva Longoria, outros nomes de Hollywood participaram de 'Only Murders In the Building'

Meryl Streep e Paul Rudd também estiveram presentes na última temporada da série de Gerald Caesar (“Querido Evan Hansen"), Don Darryl Rivera (“Deixe Ela Entrar”), Allisson Guinn ("The Marvelous Mrs. Maisel") completaram o grupo.

As três temporadas de “Only Murders In The Building” estão disponíveis na plataforma de streaming do Star Plus.

