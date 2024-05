Crítica: Traumas em profusão em 'Bebê Rena', da Netflix

Quando digo que pode parecer que "Bebê Rena" é só mais uma entre tantas produções inspiradas em crimes reais, estou destacando a temática. Porém, a minissérie de sete episódios, com cerca de 35 minutos cada, se mostra completamente diferente das demais produções do gênero logo de cara. E, com o passar de seus episódios, isso fica cada vez mais evidente. Apesar de trazer bastante foco em como a perseguidora Martha se entranha de uma forma totalmente obsessiva e bizarra na vida de Donny, o roteiro também deixa claro em que alguns momentos o protagonista de certa forma se sente atraído por aquela situação.

Filmes e séries baseados em crimes reais têm se mostrado uma grande "febre" entre o público. Não importando o tipo de crime em que se baseiam. Maus tratos aos animais, mortes em circunstâncias misteriosas e casos de pessoas desaparecidas há décadas, não importa. A espetacularização do crime é algo que está assustadoramente na moda. À primeira vista, "Bebê Rena", disponível na Netflix , pode parecer só mais uma dentre tantas produções do gênero.

Leia também | "Bebê Rena"?: Whindersson revela que foi perseguido por stalkers

Mas se você pensa que é algo com o sentido de que possa, de certa forma, culpabilizar a vítima em situações como esta, você está bastante enganado. O texto de Richard Gadd é profundo e sincero, e nos faz mergulhar em situações extremamente duras enquanto perdemos nosso fôlego nesse mar de desespero. Vale destacar aqui o quarto episódio dessa jornada, que é de longe o mais intenso e difícil de se assistir. Aqui o autor mostra toda a complexidade e dor que só alguém que já tenha passado por uma situação do tipo conseguirá descrever. E indo além do que podemos imaginar sobre as consequências de vivenciar tal trauma apresentado.

Apesar da temática pesada, roteiro e direção não fazem o crime em si ser protagonista aqui, fugindo da mera espetacularização da situação e nos mostrando os porquês e as consequências de tudo aquilo em seus envolvidos, de ambos os lados. Quebrando a narrativa principal em momentos pontuais, para nos mostrar que muitas vezes nos submetemos a certas situações graças a traumas e medos que já vivenciamos e que, diferente do que pensamos, têm mais influência sobre nós do que imaginamos.