K-Pop: Fãs do BTS de Fortaleza realizam encontro em shopping

Os fãs do BTS de Fortaleza já tem data marcada para o próximo encontro. Intitulado “BTS Day”, o momento especial que celebra o grupo de k-pop será realizado no dia 28 de julho, às 15 horas, no Shopping Riomar Kennedy.

A nova edição do evento terá atividades interativas, lojas de itens personalizados do grupo sul-coreano, sorteios e distribuição de brindes em um espaço “instagramável” decorado com o tema do BTS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também K-Pop: RM, do BTS, lança novo álbum em meio a serviço militar