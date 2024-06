Jin, estrela do BTS, conclui serviço militar na Coreia do Sul

A estrela do pop sul-coreano Jin, da banda BTS, concluiu nesta quarta-feira (12, noite de terça em Brasília) o serviço militar na Coreia do Sul, sendo o primeiro integrante do grupo a completar o processo obrigatório.

Os sete integrantes da "boy band" mais popular do mundo têm realizado o serviço militar, que Seul exige de todos os homens menores de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte, o que fez com que o grupo estivesse em pausa desde 2022.

Jin saiu pelos portões de sua base do Exército no condado de Yeoncheon (norte), onde foi recebido por seus companheiros de banda J-hope, V, RM, Jungkook e Jimin.