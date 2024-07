Com Paul Mescal, trailer de 'Gladiador 2' é divulgado; veja vídeo

O trailer de "Gladiador 2", estrelado por Paul Mescal, se conecta com os acontecimentos do primeiro filme e traz bastante cenas de ação

A sequência se passa 25 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme , lançado em 2000. Na primeira trama, Maximus, interpretado por Russell Crowe, é um amado e poderoso general romano que desperta fúria de Commodus (Joaquin Fenix), filho do imperador Marcus Aurelius (Richard Harris).

Com bastante ação e referências ao primeiro filme, “Gladiador 2” ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira, 9. Com Pedro Pascal e Paul Mescal, o longa tem previsão de estreia para o dia 14 de novembro no Brasil.

Ou clique aqui para assistir ao trailer

Já a trama de “Gladiador 2” será centrada em Lucius, sobrinho de Commodus, que se inspira e admira do herói do primeiro longa. O trailer mostra flashbacks dele criança no filme de 2000, quando era interpretado por Spencer Treat Clark.

Agora adulto, Lucius (Paul Mescal) vive em paz com sua família em uma região fora do alcance do Império Romano. Mas a tranquilidade é rompida quando a região é invadida pelo exército conquistador de sua terra natal, resultando na morte de sua esposa e ele sendo escravizado.