'The Umbrella Academy' ganha trailer da 4ª temporada; veja

"The Umbrella Academy": última temporada ganha trailler oficial Crédito: Christos Kalohoridis/Divulgação

A Netflix divulgou nesta terça-feira,9, o trailer oficial da quarta temporada de “The Umbrella Academy”. A temporada será a última da série e seus episódios estarão disponíveis no streaming a partir do dia 8 de agosto. No material de divulgação, é mostrado a família Hargreeves se reunindo mais uma vez para tentar impedir o fim do mundo. O destaque da temporada desta vez parece estar em Ben (Justin H. Min), o irmão número seis do grupo superdotado, que parece não lembrar dos outros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para assistir o trailer.