Prime Video lança trailer de documentário sobre Céline Dion; veja

Intitulado “Eu sou: Céline Dion” , a produção audiovisual apresenta momentos marcantes da trajetória da artista na música e a sua vivência com a síndrome da pessoa-rígida (SPR) .

Céline Dion foi diagnosticada com doença rara em 2022

Diagnosticada com a doença desde dezembro de 2022, a cantora canadense chegou a cancelar a turnê “Courage World Tour”, que passaria em cidades dos Estados Unidos e países da Europa entre 2023 e 2024, devido aos sintomas da condição.

A doença neurológica é autoimune e considerada rara, sendo caracterizada pela rigidez dos músculos do tronco e das extremidades. Também podem ocorrer episódios de espasmos dolorosos, prejudicando a musculatura da face, do pescoço, do tronco e dos membros.

Síndrome da pessoa rígida: entenda doença de Céline Dion