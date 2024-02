Denzel Washington e Spike Lee se unem em remake de ‘Céu e Inferno’

A dupla já trabalhou juntas em outras quatros produções e as gravações do novo filme começam em março

A primeira versão do longa-metragem foi lançada em 1963 e é baseada no romance "King’s Ransom", de Ed McBain, que narra a ruína de um empresário após o pagamento de um resgate a sequestradores.

Foi divulgado nesta quinta-feira, 8, que o filme "Céu e Inferno", do diretor japonês Akira Kurosawa, irá ganhar um remake protagonizado por Denzel Washington e com direção de Spike Lee, marcando a quinta parceria no audiovisual da dupla. As informações são do portal americano Variety.

Toshiro Mifune interpretou o protagonista, papel que deve ficar com Denzel Washington no remake. Lee será o diretor com base em um roteiro escrito com Alan Fox.

Além de Denzel Washington, nenhum outro nome foi confirmado no elenco e as gravações do novo filme já começam em março deste ano. Antes de "Céu e Inferno", Washington e Lee trabalharam juntos em outras quatro produções, Mais e Melhores Blues, Malcolm X, Jogada Decisiva e O Plano Perfeito.

O longa-metragem será produzido em parceria pela A24 e Apple Original Films e lançado nos cinemas antes de chegar de forma exclusiva ao catálogo do Apple TV+.