Claudia Raia encerra contrato com Globo após 40 anos; veja vídeo

Com um vídeo publicado nas redes sociais, Claudia Raia anunciou que seu contrato com a TV Globo foi encerrado. A atriz estava na emissora há 40 anos e agradeceu ao tempo que esteve no canal, reforçando o retorno no futuro para novos projetos no grupo.

“Quantas vidas cabem em 40 anos? Quantas histórias podem ser vividas em 40 anos? Quantas pessoas você pode ser em 40 anos? Eu fui muitas”, inicia a artista no vídeo, fazendo uma breve retrospectiva das personagens que viveu e as tramas em que estavam envolvidas.

Ainda na recapitulação, ela declarou que com as personagens se tornou “a prima, amiga, a irmã, a tia”, concluindo que se tornou “íntima de milhões de pessoas”. “Tudo isso pela tela da TV Globo”, celebrou.