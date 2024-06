Globo rejeita remake de novela de Janete Clair

Vincent Villari foi o responsável pela revelação, escritor das obras famosas como "Tititi" (2010) e "Sangue Bom" (2013). O autor deixou a Globo após ser um dos colaboradores de João Emanuel Carneiro em " Todas as Flores" (2023) , para o Globoplay.

O ator Ricardo Linhares apresentou à Globo o projeto do remake de uma novela de Janete Clair . O autor sugeriu uma nova versão de "Fogo Sobre Terra", sucesso de 1974. Sem retorno da cúpula da empresa, a ideia ficou engavetada.

Ele falou sobre "Fogo Sobre Terra" no canal que mantém no YouTube. "Vejam a genialidade de Janete Clair: ela foi obrigada a enfraquecer a legitimidade da luta do Pedro. Então, ela chamou a atenção para um fato ainda mais relevante, que era que aquelas terras pertenciam aos indígenas", comenta o escritor.

Ele continua com os detalhes sobre o período em que a trama foi exibida. "A censura deve ter dado de ombros para isso, porque a importância que eles davam aos indígenas era zero, relata.

De acordo com Villari, a novela "implora" por uma nova versão. A proposta foi entregue por Ricardo Linhares, mas "ninguém deu bola".