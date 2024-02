Carolina Dieckmann encerra contrato com Globo: "Amadurecendo"

Após 30 anos trabalhando com contrato fixo para a Rede Globo, a atriz Carolina Dieckmann anunciou a saída da emissora nesta quinta-feira, 1º. No Instagram, a artista falou sobre sua trajetória de forma saudosa.

Trabalhos de destaque

A atriz, no texto de despedida, celebra ainda suas personagens marcantes na TV: “Foram muitas.. a que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio a espera do primeiro amor; a doce e virgem passeadora de cachorros; a traficada para a Turquia e morta por uma seringada; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele…”.

A atriz deu vida a personagens marcantes nas telenovelas brasileiras, como Camila em "Laços de Família", Jéssica em "Salve Jorge", Teodora em "Fina Estampa" e Lumiar em "Vai na Fé".

“Não é que eu comecei na Globo, foi a Globo que me começou. Eu não era atriz, me tornei”, destaca Carolina Dieckmann.



