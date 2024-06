Rafa Kalimann se recusa falar 'desgraça' em novela da Globo

Segundo a influenciadora, por causa da criação familiar, xingamentos e palavras fortes foram proibidos e ela não tem costume de falar. No entanto, durante as gravações, ela acaba trocando por palavras mais leves.

A ex-participante do Big Brother Brasil 2020 (BBB 20) ainda contou que, mesmo saindo ilesa em alguns termos, acaba levando puxão de orelha quando troca palavras durante as gravações da novela global.

“Tem dia que tento passar ilesa, eu pulo do texto, eu mudo a palavra, tento colocar outra palavra lá para criticar a Electra, e aí o diretor fala: ‘Rafa, a palavra não é essa’. Aí vou lá falar como a Jéssica”, explicou.

Rafa Kalimann comenta construção de personagem para novela da Globo

Por fim, Rafa Kalimann comentou que, para fazer a Jéssica, sua personagem, precisou explorar a dualidade do ser humano e compor de forma justa.

“Ninguém é 100% do bem ou do mal. A gente escolhe e acho que a sabedoria mora aí, em escolher as atitudes. Então olhei para minha sombra, aquilo que eu jamais seria ou jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver essa Rafa, até porque não sou nada parecida com a Jéssica”.