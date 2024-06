Autora de Bridgerton apoia mudança na história de Francesca

Julia Quinn, autora dos livros da série “Bridgerton”, usou as redes sociais para expressar sua opinião sobre as mudanças na história de Francesca no seriado da Netflix. A escritora sabia da mudança de gênero do par romântico da personagem e concordou que fosse realizada.

“Muitos fãs de Bridgerton expressaram sua surpresa e, para alguns, desapontamento com a reviravolta no final da 3ª temporada de Bridgerton”, começou.

A segunda parte da terceira temporada da série, que estreou no dia 13 de junho, mostrou que Francesca se casou com John Stirling, seu primeiro par romântico no livro "O Conde Enfeitiçado”.