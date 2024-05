Série de livros ‘Fazendo Meu Filme’ tem segundo filme confirmado

O longa-metragem será uma adaptação do livro "Fazendo Meu Filme 2: Fani na Terra da Rainha", escrito pela autora Paula Pimenta.

Na quarta-feira, 15, durante participação no programa Sem Censura, na TV Brasil, o diretor Pedro Antonio Paes, anunciou a adaptação cinematográfica do segundo livro da série infanto-juvenil “Fazendo Meu Filme".

“Sim, teremos uma continuação de 'Fazendo Meu Filme 2', teremos Fani na Inglaterra. E eu já estou me preparando para começar a escrever o roteiro junto com a Paula”, declarou o diretor.

Autora da coleção, a mineira Paula Pimenta publicou em seu perfil no Instagram: “Ouvi essa confirmação no 'Sem Censura' da boca do Pedro, até então eu sabia que tava em negociação. Mas se ele falou que vai ter, é porque vai!”.