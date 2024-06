Livro sobre cearenses pioneiras no ativismo LGBT+ é lançado na Bece

Livro dedicado a pioneiras no ativismo LGBTQIAP+ será lançado na Bece; a obra traz nomes importantes para os direitos de pessoas transgêneros no Estado

Escrito por Amadeu Cardoso, professor da rede pública do município de Capistrano, a obra é dedicada à quatro ativistas essenciais na luta por direitos de pessoas trans nas últimas décadas .

O evento é aberto ao público e acontece como parte da programação do 18º Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero , o "For Rainbow".

Neste sábado, 22, será lançado “Travestis em todos os lugares” (Metanoia Editora, 2024) na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece).

Ao mesmo tempo, propõe um diálogo com trajetórias de militantes contemporâneas como as travestis Labelle Rainbow, Silvinha Cavalleire, Yara Canta e Amanda Félix, abordando como as resistências se conectam entre as gerações.

A narrativa apresenta a história de nomes como Thina Rodrigues, Dediane Souza , Janaína Dutra e Andrea Rossati , quatro travestis pioneiras na busca pelos direitos LGBTQIAPN+ no Ceará.

O livro já está disponível na loja da editora Metanoia, custando a partir de R$ 60. No dia do lançamento, haverá venda de exemplares no espaço e sessão de autógrafos.

Homenagem póstuma

O lançamento também terá homenagem artística e póstuma à Thina Rodrigues e Janaína Dutra.

Um debate sobre o teor do livro com autor e convidados especializados no tema completa a programação.

“Travestis em Todos os Lugares”