Bridgerton: atores falam a O POVO sobre dinâmica do casal 'Polin'

Entre “baile funk” com MC Carol no Theatro Municipal do Rio e passeio por Copacabana, a dupla também concedeu entrevistas a veículos de imprensa do Brasil.

Nicola Coughlan - Amo isso, porque também significa que podemos saltar para a história. Nós não precisamos esperar e explicar quem os personagens são, porque o público já sabe. Ter esse desenvolvimento dos personagens por dois anos é brilhante, porque você conhece essa pessoa e sente algo mais real. Como atores, ter esse nível de conhecimento e de conforto um do outro é maravilhoso, porque tínhamos confiança. Há muita vulnerabilidade nesta temporada, não apenas com as cenas românticas, mas com as de comédia também. Você tem que gostar e realmente confiar no seu parceiro de cena. Com comédia, você se arrisca, e se você não tiver um parceiro “aberto” nisso vai impedir o que você quer fazer, mas o fato de que podíamos tentar coisas juntos e fazer o outro rir era ótimo.

Luke Newton - Parece tão apropriado para a história de amor deles. O público tem uma incrível experiência de jornada com eles. Sinto que tinha que ser assim. Se trocássemos as ordens dos livros e a terceira temporada fosse a primeira, não teria feito sentido, porque você precisava ver estes personagens evoluindo, crescendo, se encontrando e não se encontrando e todas as complicações que vêm disso… Acho que significa que a recompensa é ainda melhor, porque as pessoas vão pensar: “Nossa, estávamos esperando por isso”. Acho interessante que a cada temporada uma história de amor diferente vem à tona. É empolgante.



O POVO - Nicola, nas duas primeiras temporadas foi possível perceber como a independência feminina foi uma questão abordada de diferentes maneiras. Daphne com sua autodescoberta sexual, Kate com sua determinação de escolher quando se casar, Eloise em busca de ideias revolucionárias… Como você acha que esse tema é desenvolvido na Penelope?

Nicola - É interessante, porque em cada temporada ela está diferente. Na primeira, ela é muito jovem, não quer se casar, mas é meio romântica, tem a cabeça nos livros… Na segunda temporada, o público sabe que ela é a Lady Whistledown. Há uma certa fama que sobe à cabeça e ela luta para lidar com isso. Neste início de temporada, é como se ela estivesse negando quem é. Vemos ela partir em busca de um marido, não se importar com o amor, mas à medida que progride ela percebe que é uma jovem que quer tudo. Ela quer o amor da vida, quer o trabalho, e não quer se comprometer ao mesmo tempo… Eu amo isso dela.

Netflix promove Baile Funk Bridgerton

Os protagonistas da terceira temporada de "Bridgerton" aproveitaram a noite carioca com um "baile funk" temático da série. Realizado no Theatro Municipal, no Centro do Rio, o evento reuniu famosos, fãs e jornalistas, além, claro, de Nicola Coughlan e Luke Newton.