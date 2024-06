Chico Buarque relembra infância em Roma em novo livro

Intitulado “Bambino a Roma”, a obra literária de ficção relembra os anos em que Chico viveu em Roma, na Itália. Baseado em memórias de infância do músico , o livro retrata a história de uma criança que cresceu nas ruas da capital italiana.

A produção tem como inspiração o período no qual a família de Chico se mudou para a Itália. Na época, o sociólogo Sérgio Buarque de Hollanda, pai de Chico, foi convidado para lecionar na Universidade de Roma, o que causou a viagem que durou sete anos.

Publicado pela Companhia das Letras, “Bambino a Roma” está em pré-venda no site da editora por R$ 79,90, valor do livro físico, e R$ 29,90, na versão e-book. Já nas livrarias, a publicação está prevista para chegar no mês de agosto.