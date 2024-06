Ilustração do 1º livro de 'Harry Potter' pode ser leiloada por R$ 3,3 mi

A ilustração de estreia do bruxo de Hogwarts no cenário literário fará parte de leilão na casa Sotheby's na próxima quarta-feira, 26

Um desses primeiros exemplares tem a ilustração de Taylor na capa. "É emocionante ver a pintura que marcou o começo da minha carreira décadas depois, e mais brilhante do que nunca! Isso me transporta para a experiência de ler Harry Potter pela primeira vez e ao processo de criação da que é, agora, uma imagem icônica", disse Taylor, citado em comunicado da Sotheby's.

O preço estimado da ilustração, que será vendida no próximo dia 26, juntamente com obras de Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, F. Scott Fitzgerald e Edgard Allan Poe, é de US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) a US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões), o mais alto para um trabalho relacionado ao personagem.

A casa de leilões também oferece um conto de fadas de 2007 de Rowling, que inclui uma dedicatória a Barry Cunningham. Ele foi um dos sete manuscritos da autora para presentear pessoas estreitamente ligadas a Harry Potter.