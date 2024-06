Entrevista com Chrystian vai ao ar no momento da morte do cantor

Na madrugada desta quarta-feira, 19, o cantor sertanejo Chrystian, que fez dupla com Ralf, morreu aos 67 anos. A notícia da tragédia, no entanto, causou estranhamento devido a presença do artista em entrevista inédita no programa The Noite com Danilo Gentili, que estava no ar no momento do anúncio.

O programa de Danilo Gentili, exibido também na quarta-feira, 14, foi gravado um dia antes de ir ao ar na TV e recebeu os cantores Chrystian, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Nas redes sociais, o apresentador reagiu à notícia do falecimento.