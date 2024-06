15 anos sem Michael Jackson: lembre 5 curiosidades sobre o cantor

Há 15 anos, Michael Jackson, o Rei do Pop, morria deixando um legado na música mundial; relembre algumas curiosidades do músico

Para rememorar a trajetória de Michael Jackson (1958-2009), o Vida&Arte reuniu algumas curiosidades do Rei do Pop. Confira:

Dono do título “Rei do Pop”, Michael Jackson possui inúmeras canções que se tornaram sucesso internacional e marcaram diversas gerações. Cantor, compositor e dançarino, o artista estadunidense se destacou por variados motivos que o fazem ser relembrado atualmente.

Há exatos 15 anos, Michael Jackson partia deixando um legado em todas as esferas da arte. Considerado um dos nomes mais relevantes da música mundial , o artista morreu no dia 25 de junho de 2009 aos 50 anos de idade devido a uma overdose.

Durante toda a sua carreira, Michael Jackson veio ao Brasil três vezes. Sua primeira visita ao País foi no ano de 1974, ainda com o grupo Jackson 5.

No ano de 1996 , Michael Jackson retornou ao Brasil com o diretor Spike Lee. Na época, o músico visitou Rio de Janeiro e Salvador para gravar o clipe de “They Don’t Care About Us” .

Já como artista solo, em 1993, Michael Jackson veio ao Brasil pela segunda vez . Trazendo a turnê do álbum “Dangerous” (1991), o cantor fez dois shows em São Paulo. Na ocasião, Michael trouxe uma super estrutura – com grandes telões, efeitos especiais e fogos de artifícios – que marcaram a história do Estádio Morumbi.

Na última visita ao Brasil, Michael Jackson gravou o clipe de "They don’t care about us" Crédito: Reprodução/Youtube/Michael Jackson

Na época com 16 anos de idade, Michael Jackson participou, com seus irmãos, de programas televisivos conquistando o público brasileiro.

O show no Rio de Janeiro teve cerimônia de abertura comandada pela bateria da Portela, escola de samba que mais conquistou títulos no Carnaval carioca .

Um dos álbuns mais famosos de todos os tempos, “Thriller” pode ser descrito como a obra-prima de Michael Jackson. Reconhecido como o disco mais vendido desde o seu lançamento em 1982, o álbum do Rei do Pop acumulou 70 milhões de cópias em todo o mundo.

Contabilizando mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube , o clipe contou com a participação de moradores das cidades brasileiras e apresentação do grupo Olodum.

Mesclando os ritmos pop, rock, disco, funk, música contemporânea e o R&B, “Thriller” contém os sucessos: “Wanna Be Startin' Somethin'”, “Baby Be Mine”, “The Girl Is Mine” (com Paul McCartney), “Thriller”, “Beat It”, “Billie Jean”, “Human Nature”, “P.Y.T. (Pretty Young Thing)” e “The Lady in My Life”.

Sexto álbum de estúdio do Rei do Pop, “Thriller” contribuiu para que Michael Jackson ultrapassasse a barreira do preconceito e racismo nas premiações internacionais de música.

Assista o clipe de "Thriller":

Uma carreira recheada de recordes

Cantor e compositor, Michael Jackson é um dos artistas com maior número de vitórias em premiações internacionais de música, além de outras conquistas envolvendo suas produções musicais.

Reconhecido como um dos artistas que mais vendeu álbuns em todos os tempos, Michael chegou a vender 500 milhões de discos por todo o mundo. Por seus altos números, foi introduzido duas vezes ao Hall da Fama do Rock and Roll, museu que registra os principais nomes da música.

No Guinness World Records, o Rei do Pop detém 39 conquistas, entre elas: “Primeiro artista a ganhar mais de cem milhões de dólares em um ano”, “Primeiro artista a vender mais de 100 milhões de álbuns fora dos Estados Unidos” e “Artista mais bem-sucedido no mundo da música”.

Rei do Pop, Michael Jackson morreu há 15 anos Crédito: AFP/Arquivo

Em toda sua carreira, Michael Jackson ganhou 15 troféus no Grammy Awards, 26 do American Music Awards, 18 no World Music Awards e 7 prêmios no MTV Awards.

O artista chegou a ter 13 singles em primeiro lugar da Billboard Hot 100, além de ter recebido um Globo de Ouro em 1973 por “Ben”.

Assista o clipe de "Black Or White":



Bubbles, o chimpanzé adotado por Michael Jackson

Na década de 1980, Michael Jackson adotou Bubbles, um chimpanzé bebê que era mantido em um centro de pesquisas em animais do Texas.

Tratando-o como uma criança, Michael levava o macaco para gravações, shows, encontros com personalidades importantes e até mesmo viagens internacionais.

Um dos momentos mais curiosos do convívio de Bubbles na rotina do Rei do Pop foi em 1987, durante a “Bad World Tour”. Na época, o chimpanzé esteve presente na visita de Michael à prefeitura de Osaka, no Japão. Sentando na mesa com o prefeito da cidade, Bubbles tomou chá e foi recebido como um “bom amigo” do cantor, sendo o primeiro animal a entrar no órgão.

Bubbles, o chimpanzé adotado por Michale Jackson, atualmente está com 41 anos de idade Crédito: MichaelJackson.com/Divulgação

Em 1993, Michael decidiu levar Bubbles a um rancho de animais por ter atingido a idade adulta e apresentar sinais de agressividade.

Atualmente com 41 anos e vivendo em um santuário da Flórida, o chimpanzé é bem tratado e recebe cuidados que custam US$ 30 mil, cerca de R$ 160 mil, segundo o TMZ.

Saiba mais | Xuxa: 'Foi o Michael Jackson quem me botou nos EUA, não a Marlene'

Assista o clipe de "Bad":

Michael Jackson e suas paixões

Em maio de 1994, Michael Jackson se casou com Lisa Marie Presley (1968-2023). Única filha de Elvis Presley (1935-1977), o Rei do Rock ‘n’ Roll, Lisa e Michael ficaram juntos durante dois anos.

No ano de 1996, o Rei do Pop se casou com Debbie Rowe, uma enfermeira dermatologista com quem teve dois filhos: Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Katherine Jackson. Após o nascimento das crianças, Debbie entregou a guarda dos filhos a Michael, afirmando terem sido “presentes” ao astro.

Sem terem tido qualquer envolvimento amoroso, Michael e Elizabeth Taylor foram grandes amigos dentro e fora da mídia. Grande estrela da “clássica Hollywood”, a atriz britânica era a “melhor amiga” do músico e madrinha de seus filhos mais velhos.

Amiga e "paixão platônica" de Michael Jackson, a cantora Diana Ross foi nomeada guardiã legal dos filhos do Rei do Pop Crédito: Norman Seeff/Divulgação

Voz marcante do soul, jazz, R&B e pop, Diana Ross era a paixão “platônica” de Michael Jackson. Os artistas se conheceram ainda quando Michael era membro dos Jackson 5. Na época, o cantor chegou a se declarar para a cantora, afirmando que eles “casariam algum dia”.

Também sem ter se relacionado romanticamente com Michael, Diana Ross teve grande influência na carreira e na vida pessoal do artista. A cantora estadunidense foi nomeada guardiã-legal dos três filhos do Rei do Pop.

Assista o clipe de "Smooth Criminal":