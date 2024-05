Jaqueta usada por Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil

Jaqueta usada por Michael Jackson em "Billie Jean" vai a leilão Crédito: Reprodução

A jaqueta recebeu destaque pela aparição no videoclipe da música ‘Billie Jean’ que foi o segundo single do disco ‘Thriller’, que começou a ser comercializado em 29 de novembro de 1982. O item do artista pop também foi exposto de 2017 a 2019 no Grammy Museum Mississippi, nos Estados Unidos. A exposição comemorava o aniversário de 35 anos de ‘Thriller’, que foi o disco mais vendido da carreira de Michael. A jaqueta do Michael irá a leilão entre 29 a 30 de maio. O evento será sediado no Hard Rock Cafe, em Nova York, nos Estados Unidos, mas os interessados também poder dar seu valor online por meio do site juliensauctions.com.