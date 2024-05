Jaafar Jackson surge como Michael Jackson em novas imagens

Sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson foi visto mais uma vez caracterizado como o seu tio para a cinebiografia sobre o rei do pop. Desta vez, os registros foram feitos por um fã em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As imagens chamaram a atenção pela semelhança física de Jaafar com Michael Jackson. Nas fotos, o jovem aparece com uma jaqueta azul e com óculos, além de estar em um carro e acenar para uma multidão.