Milton Nascimento será homenageado pela Portela no Carnaval 2025

Com um vídeo que reúne os membros da escola de samba do Rio de Janeiro, a Portela revela: “Respeitando os seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento ”.

Atualmente com 22 títulos de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, sendo, assim, a escola com mais vitórias, o enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela em 2025 será ”Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol”.

Afirmando estar honrado com a homenagem, Milton Nascimento, o Bituca, descreve ter aceito o convite “com muita emoção” pois terá a sua história “retratada no maior espetáculo da terra”.

