Fã de Michael Jackson gasta R$ 210 mil com 11 cirurgias para ficar igual ao cantor

Michael Jackson é um artista que despertou e desperta ainda hoje a admiração de fãs no mundo todo, entre eles, o argentino Leo Blanco. Completamente fascinado pelo cantor norte-americano, o jovem de 26 anos já gastou cerca de R$ 210 mil em cirurgias plásticas para parecer com seu ídolo.

Original de Buenos Aires, o jovem tem admiração pelo artista desde o início da juventude. Diante de tal paixão, ele revela ter feito sua primeira cirurgia plástica para se parecer com o cantor aos 15 anos.

Com um total de 11 cirurgias, contando com duas otoplastia Cirurgia estética que altera o formato e a fixação da parte externa da orelha , três lipoaspirações, quatro rinoplastias e duas aplicações de ácido hialurônico e botox, Leo conta que ainda não está satisfeito com sua aparência.

Leo já planeja seus próximos procedimentos cirúrgicos, entre eles outras três intervenções estéticas no nariz e uma no queixo. Confira fotos:

O argentino disse em entrevista ao portal britânico Daily Star ser impossível para ele se imaginar diferente do cantor e que ele quer ser exatamente como Michael Jackson

"Michael Jackson é mais que um artista para mim. Eu assisti, escutei e senti ele. Eu absorvi sua essência, e suas preferências estéticas



"

Adriana Caruso, mãe do jovem, conta que a obsessão do filho pelo artista começou ainda na infância. Em seu coração de mãe, ela revela uma mistura de sentimentos, entre eles um temor profundo de um dia Leo eventualmente morrer durante uma cirurgia plástica

Por outro lado, ela diz entender o amor de fã do filho e sua vontade de se parecer com o cantor.

