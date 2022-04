Maisa, Yudi e Priscilla lamentam fim do Bom Dia & Cia, programa do SBT

Após mais de 28 anos no ar, o Bom Dia & Cia sairá da programação diária do SBT; os antigos apresentadores lamentaram a situação

Com o anúncio do fim do Bom Dia & Cia, antigos apresentadores do programa do SBT lamentaram a situação nas redes sociais. Maisa Silva, que iniciou sua carreira na emissora, lembrou de alguns momentos em seu perfil no Instagram.

“Gratidão em fazer parte dessa história. Pra quem não sabe, o BD&C foi o meu primeiro programa favorito e também o lugar onde eu descobri o amor por ser apresentadora”, escreveu.

“Ao SBT, família Bom Dia e Cia e a todos que assistiram e prestigiaram o programa por tanto tempo: obrigada! Com certeza o Brasil vai sentir saudades desse programa tão especial”, finalizou.

Yudi Tamashiro também publicou uma série de fotos em suas redes sociais. “Deixo aqui minha carta aberta de gratidão a esse programa que mudou minha vida. Foram 10 anos apresentando todos os dias e vivendo experiências que eu nunca vou esquecer. Ali, não eram somente câmeras, diretores, produtores ou assistentes. Era uma família. Era não, é. Carrego todos eles comigo, ganhei pessoas para minha vida inteira”, começou.

“Deixo meu agradecimento ao Silvio Santos, que enxergou em mim um talento e me deu essa oportunidade, à minha equipe, à minha irmã, Priscilla Alcântara, que me suportou todos os dias e à toda família do SBT, que sempre me tratou da forma mais humana possível”, agradeceu.

Priscilla Alcântara, que é cantora, também utilizou seu perfil do Instagram para falar sobre o Bom Dia & Cia. “Eu tive a honra de fazer parte de quase 10 anos desses 29. Se não fosse a o porta que a televisão abriu, eu não estaria aqui hoje, não estaria vivendo do meu sonho, que é a música”, afirmou.

O programa deixa a programação do SBT a partir da próxima segunda-feira, 4 de abril. O conteúdo estava no ar há 28 anos ininterruptos. No horário das 13 horas, séries serão exibidas.

Decisão ocorre depois de a apresentadora Silvia Abravanel ser acusada de manipular a roleta e interferir no resultado do prêmio de uma criança.



