Iguatemi recebe 2ª mostra de turismo e cultura cearense em junho

Com foco em turismo e cultura do Estado, a segunda Mostra Ceará acontece gratuitamente no shopping Iguatemi Bosque, em junho

Para apresentar os cenários turísticos do Estado, o evento utiliza roteiros, produtos de artesanatos e tecnologia . Os visitantes terão acesso a objetos temáticos , cenários conectados com a cultura nordestina e participar de atividades interativas.

Entre os dias 11 a 15 de junho acontece a segunda edição da Mostra Ceará no shopping Iguatemi Bosque . O evento busca incentivar a atividade turística e cultural do Estado. O acesso é gratuito.

Apresentações culturais também estão previstas para a programação, como a performance de grupos folclóricos e atividades ligadas aos festejos juninos. Também acontecem feira orgânica e gastronômica, oficinas de práticas ambientais, gestão de resíduos sólidos, palestras e rodas de conversas sobre cultura e turismo.

A Mostra Ceará oferece acessibilidade para público, descrição em braille e espaço infantil para crianças típicas e atípicas com sala sensorial e atividade de motricidade fina. O evento também conta com recursos de abafadores para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down e ocultas.



2ª edição Mostra Ceará