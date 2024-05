Cariri Junino convoca brincantes para a segunda edição do evento

O Centro Cultural do Cariri promove a segunda edição do Cariri Junino, convidando os brincantes de quadrilhas para participarem da celebração.

Na ocasião, um concurso irá eleger candidatos nas categorias: “Casal de Noivos”, “Rainha” e “Rainha da Diversidade”. As inscrições para concorrer ao concurso estão disponíveis até o dia 20, às 23h59.

Os participantes selecionados serão divulgados no dia 23 de maio, pelas redes sociais do Centro Cultural do Cariri (no Instagram @centroculturaldocaririce).