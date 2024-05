Maior exposição de dinossauros da América Latina chega a Fortaleza

"O Mundo dos Dinossauros", maior exposição de dinossauros em tamanho real da América Latina, chega ao shopping RioMar Fortaleza, com visitação gratuita

A imersão, que trará informações e curiosidades sobre esses animais pré-históricos , será gratuita e pode ser conferida na Praça de Eventos, no piso L1 do estabelecimento.

O “Mundo dos Dinossauros” trará para Fortaleza 40 réplicas em tamanho real de dinossauros , com sons e movimentos, em uma ambientação simulando o habitat natural das espécies.

A partir desta sexta-feira, 10, o Shopping RioMar Fortaleza recebe, com exclusividade, a maior exposição de dinossauros da América Latina .

Além dessas espécies icônicas reconhecidas pela ciência, a exposição explora espécies que habitaram o território brasileiro, como o Tapuiasaurus Macedoi, com 6 metros de altura e 14 metros de comprimento, e o Staurikosaurus Pricei, o primeiro dinossauro brasileiro a ser descrito, cujos fósseis foram encontrados no Rio Grande do Sul.

A mostra também contará com o maior dinossauro já encontrado no Brasil, o Oxalaia Quilombensis, descoberto em 2011, no Maranhão. Sua réplica em versão animatrônica promete impressionar os espectadores.

A exposição “O Mundo dos Dinossauros” é voltada para toda família, proporcionando um momento de aprendizado e diversão a partir das réplicas em tamanhos reais e da ambientação com o ecossistema de cada espécie.

Exposição “Mundo dos Dinossauros” em Fortaleza