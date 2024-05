Festival das Antigas reúne bandas de forró no Castelão em agosto

Banda Mastruz com Leite é uma das atrações do Festival das Antigas; evento em Fortaleza terá programação exclusiva para o forró

Grandes nomes do forró se encontram em Fortaleza para uma nova edição do Festival das Antigas. Marcado para acontecer no dia 17 de agosto, um sábado, o evento irá celebrar o forró nacional com bandas e artistas que marcaram diversas gerações.

Realizado no estacionamento da Arena Castelão, a festa terá shows de Mastruz com Leite, Limão com Mel, Magníficos, Desejo de Menina, Felipão e Forró Moral, Tropykália, Forró Sacode, Brasas do Forró e Balancear.

Os ingressos para o Festival das Antigas já estão à venda no site Bilheteria Digital e na bilheteria presencial do Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 422 - Edson Queiroz), com quatro opções de setores disponíveis.