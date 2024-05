Karim Aïnouz sobre Palma de Ouro em Cannes: ‘Expectativa nenhuma’

Competindo na principal categoria do Festival de Cannes em 2024, o filme cearense “Motel Destino” repercute no Brasil e ganha torcida pelo prêmio Palma de Ouro nacionalmente. No entanto, em entrevista ao portal CNN, o diretor Karim Aïnouz afirma que não possui expectativas de ganhar o prêmio na competição.

Na última quarta-feira, 22, o elenco do filme “Motel Destino” se divertiu e chamou a atenção das redes sociais brasileiras ao dançar no tapete vermelho do festival a música “Coração”, sucesso consagrado pela banda Aviões do Forró.





Ainda em entrevista à CNN, Karim destacou: “Eu acho que o prêmio está ali também, mas que muito mais importante que o prêmio é a gente está presente numa seleção tão prestigiosa como o Festival de Cannes”.