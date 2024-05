Exposição imersiva da Disney chega a shopping de Fortaleza

Com cinco ambientes instalados na Praça Central, no piso L1, do estabelecimento do bairro Parangaba, a mostra exclusiva conta com cenários de filmes e desenhos, além de ocupações inspiradas em obras populares da The Walt Disney Company e atividades voltadas para crianças de 4 a 12 anos de idade.

Exposição "Disney 100" celebra os 100 anos de fundação da empresa com espaços e personagens que marcaram a história da Disney Crédito: Shopping Parangaba/Divulgação Exposição "Disney 100" celebra os 100 anos de fundação da empresa com espaços e personagens que marcaram a história da Disney Crédito: Shopping Parangaba/Divulgação Exposição "Disney 100" celebra os 100 anos de fundação da empresa com espaços e personagens que marcaram a história da Disney Crédito: Shopping Parangaba/Divulgação

Toda a experiência é gratuita e fica aberta à visitação até o dia 2 de junho, de segunda-feira a sábado, das 10 horas às 21h30min; domingo e feriados, das 13 horas às 20h30min.